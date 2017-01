Macnelly Torres: "Uno nunca puede cerrarle las puertas a un club tan grande como Colo Colo"

El Gráfico Chile / Aton Chile

Macnelly Torres es la prioridad que tiene el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, para reforzar el mediocampo del Cacique en este inicio de 2017. Y el propio volante colombiano reconoció el interés por parte de los albos, aunque recalcó que no hay nada concreto y por eso, está concentrado en su club.

"Hasta el momento seguimos en Atlético Nacional. Hay un interés real de Colo Colo para poder contar conmigo este año, pero hasta el momento no se ha concretado nada", reconoció el mediocampista cafetalero en diálogo con El Alargue de Radio Caracol.

"Vi los comentarios del entrenador de Colo Colo y sabemos que quiere contar conmigo. Todo depende también de que sea positivo para Atlético Nacional y para mí, hay que ver la realidad de las posibilidades", añadió.

Consultado sobre si pretende seguir en el actual campeón de la Libertadores, donde aún tiene un año y medio de contrato, Torres dijo: "(Me gusta) mi presente en Nacional por todo lo que hemos conseguido en el último año, el trato que he tenido en los meses que he estado aquí. Eso hace saber que es mi casa y que siempre voy a estar bien y muy tranquilo en Nacional, pero hay que saber que aparece un club grande de Sudamérica que quiere hacer un esfuerzo para contar conmigo".

En esa misma línea, sostuvo que "uno nunca puede cerrar las puertas cuando un club tan grande como Colo Colo quiere contar contigo, vamos a esperar a ver qué tanto avanzan las cosas y dependiendo de eso, tomar una decisión".

GRAF/PS