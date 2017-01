Los millones del fútbol mexicano ahora apuntan a José Pedro Fuenzalida

El fútbol de México y su capacidad económica se ha hecho sentir en el presente mercado de fichajes para los jugadores chilenos, llevándose así a varios exponentes nacionales para Norteamérica. Y las grúas aztecas ahora apuntan al extremo de la Universidad Católica José Pedro Fuenzalida.

De hace un par de semanas que Chapita está en la órbita del Morelia, equipo que le ofrecería un contrato por dos años y con un salario anual de US$ 600 mil, lo que le significaría una importante mejora respecto a lo que cobra por temporda en los cruzados: US$ 400 mil.

Y según informa La Tercera, el ex Boca Juniors no tendría mayores trabas si es que desea abandonar San Carlos de Apoquindo, ya que en su contrato con la UC está estipulada una cláusula de salida unilateral, a la que el jugador puede acudir en caso de contar con una oferta que le sea convincente. Si recurre a ella debería pagar US$ 40 mil.

Cabe destacar que el Monarcas es dirigido por el ex director técnico de Audax Italiano, Pablo Marini, y en sus filas cuenta con tres jugadores chilenos: Sebastián Vegas, Diego Valdés y Rodrigo Millar. Este último, amigo cercano de Fuenzalida, jugaría un rol clave en su posible arribo.

Sin embargo desde Cruzados manifestaron que no están al tanto del ofrecimiento del Morelia. "No tenemos ningún tipo de información al respecto", sostuvo una fuente de la sociedad anónima de la precordillera.

El Chapa, quien jugará la China Cup con la Roja, ha manifestado públicamente que en caso de tener una oferta tentadora del extranjero, estaría dispuesto a analizarla, sin embargo en esta pasada el campeón de América con Chile no estaría tan convencido de emigrar.

