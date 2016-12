Los duros cruces de Herrera con directores que lo tienen con un pie y medio fuera de la U

El Gráfico Chile

Johnny Herrera está a un paso de dejar Universidad de Chile. El portero está negociando su salida del club tras los encontrones que ha tenido con la directiva encabezada por Carlos Heller.

"Me reuní con Azul Azul para acordar mi salida de la U, esa es la realidad de lo que hablamos y en eso estamos", disparó el portero a El Mercurio, lo que provocó la desazón de los fanáticos de la U.

Pero esto ya tiene antecedentes previos durante los últimos meses, en duros cruces entre el jugador y los regentes de la concesionaria que maneja a los azules.

La renovación de Herrera a mediados de año comenzó el conflicto y aunque el meta amplió su vínculo hasta el 2018, la herida quedó abierta.

"No me voy a retirar porque en un club no me quieran, más allá de que esta sea mi casa pero obviamente quiero jugar mucho tiempo más, por qué no. El ideal es que sea en la U", sentenció cuando estaba en medio de las negociaciones.

Las lesiones complicaron

Luego, durante el semestre, Herrera enfrentó una serie de lesiones que complicaron su estadía en los azules.

El portero, en conversación con El Gráfico Chile, se veía jugando muchos años más y en la U: "En realidad creo que me queda harto tiempo todavía en el fútbol, por tanto aspiro a seguir logrando más campeonatos con la Universidad de Chile", aseguró.

Nada hacía presagiar lo que vendría después.

Cuestionamiento a la dupla técnica

Sin embargo, todo se complicó cuando tras empatar con Huachipato en la última jornada del Apertura, disparó munición gruesa por las decisiones de los directivos de Azul Azul.

"La autocrítica tiene que salir de todos lados, nosotros somos una institución muy grande, no somos un equipo para estar especulando, para tener dos técnicos y hacer experimentos en la U. No sé si en algún lado del mundo tener dos técnicos fue exitoso. Si tiene que seguir este cuerpo técnico, dejar las cosas claras y la gente que tenga que seguir, de parte de los futbolistas, debemos tener un compromiso", reclamó.

"Es una institución grande y si sigue Víctor que siga, o si es la hora del capitán que dirija de una vez por toda que sea. Y si viene otro cuerpo técnico habrá que cuadrarse con el que viene, pero si seguimos experimentando estas situaciones no nos va ir bien en un año lleno de desafíos y con cosas importantes que ganar, llevar a la U al lugar donde estamos", reclamó.

"Son situaciones que nunca he vivido, bastante complejo. No digo que se contradijeran todo el rato pero es un técnico. Nunca he visto que alguien piense igual, somos un equipo grande que tenemos que hacer una retrospección demasiado profunda y tenemos que ver lo que se está haciendo mal y corregir, poner puntos sobre las ies y analizar", sentenció.

Desde Azul Azul respondieron diciendo: "Nunca es bueno dar declaraciones así, pero nosotros tenemos un proceso de evaluación independiente de eso. Hacernos cargo no, sería importante escuchar opiniones, pero la evaluación depende de la comisión de fútbol no de declaraciones a la prensa", señaló el director ejecutivo, Pablo Silva.

El capítulo final

La semana pasada se rompió la tensa calma y todo fue de forma directa, pues el timonel Carlos Heller se lanzó con todo contra Herrera.

"Vacas sagradas acá no hay. Es una institución que va más allá de alguien que lo haya ganado todo como Johnny Herrera (...) no por ser referente serás dueño del club. Acá damos la cara y lo decimos y que ellos digan en qué fallaron, qué culpa tiene el directorio cuando se pierden un gol. Se necesita autocrítica más profunda", señaló el mandamás de la concesionaria.

"Respetamos sus palabras pero no compartimos la forma, ni cuando lo dice, así que tendremos una reunión privada con él. No es bueno estar ventilando por la prensa cuando está incómodo", añadió.

Y esa misma noche del 14 de diciembre, el portero dijo en su cuenta de Twitter que "quiero dejar claro que no soy ni vaca sagrada ni cabrón, sólo un futbolista que opina y se saca la cresta por su club y que jamás va dejar de hacerlo con tal que le vaya bien. Aguante la U y su gente".

Idas y vueltas que pueden terminar con el máximo ídolo azul fuera del club.

GRAF/FLB

TE RECOMENDAMOS DE PUBLIMETRO TV