Los colores de Chapecoense volvieron a lucir en la cancha en torneo juvenil de Brasil

El Gráfico Chile

El Chapecoense de Brasil vivió una emotiva jornada en la vuelta a las canchas de su equipo juvenil en la Copa San Pablo Junior 2017, marcando la primera vez que los colores de su camiseta juegan de manera oficial tras la tragedia aérea del plantel profesional en la previa de la final de la Copa Sudamericana.

La Sub 20 del equipo de Santa Catarina cayó por 2-0 ante Nova Iguaçu, sin embargo, el foco del partido no estuvo en lo deportivo, si no más bien en el homenaje que rindieron los jugadores y el público que asistió a la competición.

Los mismos jugadores fueron los que portaron lienzos y encabezaron un emotivo minuto de silencio en homenaje a las 71 personas fallecidas en la tragedia aérea, ocurrida cuando el equipo se dirigía a disputar la final de ida de la competición continental ante Atlético Nacional en Colombia.

El equipo sub 20 asoma como el futuro y presente del club de Chapeco que tendrá oportunidad de resarcirse ante Sampaio Corrêa el próximo jueves, para completar la fase de grupos de la Copa el sábado frente a Desportivo Brasil.

GRAF/JR