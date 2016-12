Llegada de nuevos inversionistas permitirían el arribo de refuerzos a Santiago Wanderers

El Gráfico Chile

Desde hace varios meses, el estado económico de Santiago Wanderers no es el mejor; tanto así que la dirigencia caturra afirmó que durante este semestre no llegarán nuevos refuerzos debido al poco dinero que tienen para invertir. Ante este escenario, la utilización de juveniles sería la única opción a la que podría optar el técnico uruguayo Eduardo Espinel.

Pero este martes se abrió una pequeña luz de esperanza. De acuerdo a lo que informó el diario El Mercurio de Valparaíso, durante la próxima semana podrían llegar tres nuevos inversionistas que aportarían con dinero para que el club compre a los tres jugadores que permite el reglamento.

"Roberto Carrasco, otrora presidente de la Comisión Fútbol y propietario de un paquete accionario del club, asoma como clave para liderar un trío de inversionistas relacionados. Carrasco, junto a Guillermo Arias y el accionista de la sociedad anónima Jorge Cabrera, estarían en condiciones de colaborar con los dineros necesarios para las incorporaciones de tres refuerzos", afirmó el diario de la quinta región.

El movimiento que se haría con la llegada de estos personajes la explican desde Valparaíso. "Las platas que podrían ingresar a Santiago Wanderers serían por concepto de apoyo al Fútbol Joven, cancelando algunas de las deudas contraídas por la sociedad anónima y liberando así recursos para la incorporación de refuerzos de cara al próximo torneo", apuntan en el medio regional.

Hasta el momento hay tres jugadores que están sonando en Wanderers: José Luis "Ribery" Muñoz, ex jugador de Universidad Católica, Sebastián Pinto, ex delantero de Quilmes y Fernando Manríquez, ex volante de Universidad de Concepción.

GRAF/GL