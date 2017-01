Leandro Benegas quiere su revancha en la U: "Nunca me quise ir"

Después de un destacado segundo semestre de 2016 con Palestino, el delantero argentino Leandro Benegas regresó a Universidad de Chile, donde deberá esperar a ser confirmado por el técnico Ángel Guillermo Hoyos para ver si continuará en los azules.

Con este panorama, el artillero se mostró ilusionado de poder tener una nueva chance en la U, luego de ser desechado por Sebastián Beccacece a comienzos del año pasado.

"No tuve la oportunidad, pero yo trabajo y voy a dar lo máximo para el club, lo que me caracteriza, lo que me trajo hasta acá desde La Calera", reconoció el trasandino a radio Cooperativa.

"Estoy contento, si el técnico quiere que yo esté aquí lo haré lo más contento que puedo estar, porque nunca me quise ir de acá", añadió.

Benegas arribó a principios de 2015 a Universidad de Chile, pero no tuvo muchas oportunidades con Martín Lasarte, pese a responder regularmente en los partidos que le tocó jugar. Con la llegada de Beccacece tuvo que abandonar el club, donde pasó a préstamo a Audax Italiano y luego a Palestino.

