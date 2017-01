Las bromas que sufrió Octavio Rivero por su nuevo look en Colo Colo

Por Pedro Marín Roldán

Colo Colo volvió este martes a los entrenamientos y hubo un detalle que sorprendió a todo: el nuevo look de Octavio Rivero. El delantero uruguayo llegó con el pelo teñido rubio y se robó todas las miradas del retorno a las prácticas de los albos.

Rivero arribó a la primera práctica con su nuevo look y no pudo evitar ser el foco de las bromas en el camarín de Colo Colo. "El look es malisimo, se lo dije en persona", fueron los dichos de uno de los referentes del plantel albo. "Es muy malo", fue la expresión de otro de los jugadores.

Por su parte, Pablo Guede, entrenador de Colo Colo, fue consultado en conferencia de prensa por el look de Rivero e indicó, entre risas, que "es malo, pero tiene facha". El cambio de look de Octavio Rivero vino tras ganar la Copa Chile y lo mantuvo en el inicio de la pretemporada del Cacique.

Además del nuevo corte de pelo de Octavio Rivero, los albos tuvieron como gran novedad a Mark González, primer fichaje para la temporada, y el retorno del peruano Christofer Gonzales. Colo Colo continuará este miércoles con los entrenamientos de cara a los desafíos que tienen en el primer semestre de 2017: el campeonato de Clausura y la Copa Libertadores.

