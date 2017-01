La U rechazó una cuantiosa oferta de México por el delantero Felipe Mora

El Gráfico Chile

Felipe Mora, delantero de Universidad de Chile, tuvo un irregular semestre en la U desde que llegó a mediados de 2016. Marcado por las lesiones, el ex seleccionado sub 20 no ha podido demostrar todo su potencial, aunque marcó 5 goles en el Apertura.

Pese a ello, a fines de diciembre, según informa El Mercurio, Bryan Costas, un emisario del Monarcas de Morelia, se reunió con el director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, para ofrecerle US$ 1,9 millones por el 70% del pase de Mora, que pertenece a los azules.

Pero la concecionaria rechazó la propuesta, amparados por la cláusula que tiene el contrato del atacante de 23 años: no puede abandonar Universidad de Chile antes de junio de 2017.

Más allá de lo dicho anteriormente, en el CDA no quieren que ni Mora ni ningún jugador relevante dentro del plantel abandone el club, pues no quieren despotenciar el proyecto que encabezará el DT argentino Ángel Guillermo Hoyos.

Morelia, donde también juegan los chilenos Sebastián Vegas, Rodrigo Millar y Diego Valdés, es dirigido por el argentino Pablo Marini, que entrenó al delantero azul cuando dirigió Audax Italiano.

