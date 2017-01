La U blindaría a Felipe Mora con una millonaria cláusula de salida

El delantero chileno Felipe Mora fue una de las pocas figuras rescatables que tuvo la Universidad de Chile durante el pasado campeonato. Una lesión lo obligó a no ser considerado durante todos los partidos del club, pero eso no habría impedido una millonaria oferta del Monarcas Morelia.

Según informa El Mercurio este domingo, el equipo que dirige su ex técnico en Audax Italiano, Pablo Marini, habría ofrecido US$ 2.5 millones para quedarse con el 70% del pase del ex itálico, pero que ésta habría sido rechazada por Azul Azul.

Las razones que se exponen son dos. Por un lado, el nuevo técnico de los universitarios, Ángel Guillermo Hoyos, está feliz con el rendimiento de unos sus goleadores durante la pretemporada, y habría pedido retenerlo para que juegue el próximo torneo.

Por otra parte, en la concesionaria de los universitarios, según apunta el matutino, habría puesto una cláusula de salida de US$ 4 millones para que algún equipo pueda llevarse a Mora durante el actual mercado de fichajes.

¿Se irá Mora a México? El mercado azteca ya cuenta con varios chilenos, aunque sólo una multimillonaria oferta se llevaría a una de las cartas jóvenes de gol de la U.

GRAF/DE