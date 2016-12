La revelación de Martín Palermo: "En Chile empecé a sentir el cargo de técnico"

El Gráfico Chile

Martín Palermo, entrenador de Unión Española, vive sus últimos días de vacaciones antes de volver a las prácticas con el equipo de Independencia. En conversación con Clarín, el Titán habló sobre su primer semestre dirgiendo en Chile, además de su maduración como DT.

"De los dos años y medio que llevo como técnico, estos seis meses en Chile fueron los que más disfruté en la función de entrenador", aseguró Palermo.

"Más que tomarle el gustito, realmente en Chile empecé a sentir el cargo de técnico. Es cuando más noté en el día a día que los jugadores evolucionaban de acuerdo a lo que uno les iba transmitiendo", agregó.

El director técnico reveló que en este semestre logró desprenderse de su rol de jugador, algo que no había logrado en sus anteriores equipos: Godoy Cruz y Arsenal de Sarandí.

"El año en Godoy Cruz había sido muy bueno, pero no me sacaba el futbolista de adentro y no terminaba de saber si seguía siendo jugador o entrenador. Eso me pasaba al principio. Sacamos 53 puntos, pero no seguimos. Y en Arsenal me tocó arrancar en la Libertadores, justamente eliminando a Unión Española, pero nos tocó rearmar el plantel, un momento difícil, y nos fuimos. Ahí también sentía lo mismo", reveló el argentino.

Además, el estratega quedó conforme con lo hecho en el semestre, donde consiguió las metas propuestas.

"El objetivo estaba muy claro, tanto para el plantel como para la dirigencia: era ser protagonista en el torneo local y tratar de clasificar a una copa internacional. Por suerte conseguimos todo", aseguró el ex delantero de Boca Juniors.

"Hubo respeto y por suerte salieron bien las cosas. Por eso les estoy muy agradecido a los jugadores y también a los dirigentes, que no son muchos pero trabajan muy bien, con mucha seriedad. Nos dieron una gran tranquilidad y confianza", agregó Palermo.

Además, el Titán habló sobre la relación que mantuvo con Diego Churín y Carlos Salom, los dos goleadores argentinos del equipo.

"Hablando mucho con ellos, logre que supieran aprovecharse y que cada uno aprovechara lo que le dejaba el otro", concluyó Palermo.

GRAF/FBC

TAMBIÉN PUEDES VER EN PUBLIMETRO TV