La resurrecciÃ³n de Felipe Flores incluye la Roja: "Me ilusiono con la SelecciÃ³n"

La resurrección de Felipe Flores incluye la Roja: "Me ilusiono con la Selección"

"¿Qué jugador no se va a ilusionar con la Selección? Tengo que andar bien en Veracruz y lo otro va a llegar solito". Esa es la inmediata respuesta que entrega el delantero Felipe Flores cuando se le pregunta sobre su posible retorno a la Roja.

Tras un año sin jugar, debido a una serie de problemas con la dirigencia del Tijuana, el atacante debutó con la camiseta del Veracruz el pasado viernes, donde pudo mostrar todo el fútbol que tenía guardado.

"La verdad es que estoy muy contento, hace mucho tiempo que no jugaba. Hace como un año que no participaba en un partido oficial, Ocho jugadores éramos nuevos y lo más importante es que se ganó. Ya nos vamos conociendo un poco mejor. En la situación que está viviendo Veracruz lo importante era ganar", comentó desde México el delantero.

El ex goleador de Colo Colo también se refirió a la masiva contratación de jugadores nacionales de parte de los equipos aztecas.

"Al jugador chileno se le mira de otra forma. Uno como jugador está contento de que se abran las puertas. Ojalá se sigan abriendo las puertas. Es muy parecido el vivir en México, la gente es muy similar, las comidas son casi iguales", sentenció al diario La Tercera.

A pesar de los kilómetros, Flores no se puede olvidar de su pasado albo. Aunque comenta que le gustaría quedarse por mucho más tiempo en México, y sostiene que "siempre he soñado con volver a Colo Colo, mi sueño es poder volver algún día a Colo Colo. Ojalá estar algún tiempo en México y después, cuando quiera volver, que llegue algún técnico que me abra las puertas"

