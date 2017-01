La negociación de la U por Valencia se diluye y está en "absoluto punto muerto"

Por Diego Espinoza Chacoff

El volante Leonardo Valencia se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol chileno, tras su gran Copa Sudamericana con Palestino, sus buenas actuaciones en el torneo de Apertura 2016 y la preponderancia que tomó en la selección chilena.

Aunque el mediocampista no comenzó bien el año al ser "cortado" de la Universidad de Chile, su gran segundo semestre hizo que los azules se volvieran a fijar en él para traerlo de vuelta al Centro Deportivo Azul de cara a la temporada 2017.

Una negociación que iba por un buen puerto ante el total interés del presidente de Azul Azul, Carlos Heller, por contar con él, pero que hoy se encuentra trabado ante la intención del nuevo técnico Ángel Guillermo Hoyos de conocer a su actual plantel, además del viaje del seleccionado a la China Cup con la Roja de Juan Antonio Pizzi.

Según aclara el presidente de Palestino, Eduardo Heressi, a El Gráfico Chile, Valencia esperaría los próximos seis meses que le quedan de contrato con los árabes para volver a negociar con otros clubes, a pesar de las ofertas presentadas por la U.

"Leo (Valencia) se fue ayer a China y no pudimos conversar con él en todo el día, pero (la negociación) está absolutamente en punto muerto, no hay avance en ningún tipo. Yo creo que el jugador no está con muchas ganas de negociar en este minuto, quiere quedarse estos seis meses y quedar como jugador libre", aseguró Heressi.

"Yo escuché que Hoyos quería pasar toda esta semana y conocer a sus jugadores antes de tomar una decisión de contratar a algún otro. Por eso nuestra negociación se estuvo atrasando, porque deberíamos haber concretado el martes", añadió.

Por otra parte, cercanos al jugador de 25 años confidenciaron a este medio que el seleccionado nacional no tiene el total convencimiento de regresar a la U y que analizaría las ofertas a su regreso de la participación de Chile en la China Cup.

Tratativas hasta el fin de semana

Desde Azul Azul han hecho bastantes esfuerzos para poder negociar rápidamente con los tres fichajes para el Clausura 2016, pero hasta ahora no hay ninguno confirmado. Esto, luego de que el nuevo DT haya pedido tiempo para analizar nuevos jugadores, pero que ha hecho perder la paciencia de clubes como los tetracolores.

"Se acortan mucho los tiempos. Hoy comenzamos a trabajar el 2017, llegaron los jugadores salvo aquellos que viajan tanto en el Sudamericano Sub 20, como a China, y por eso necesitamos saber con quién vamos a contar este fin de semana cuando mucho", sentenció el timonel de Palestino.

Valencia estará, en caso que la Roja avance a la final, hasta el domingo 15 de enero en su participación en la China Cup y preferiría esperar hasta la próxima semana para definir su futuro.

