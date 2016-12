La millonaria propuesta que habría presentando José Rojas para volver a Universidad de Chile

El Gráfico Chile

La polémica de la semana fue protagonizada por José Rojas y Carlos Heller; tanto así que el jugador nacional publicó a través de su cuenta en Instagram una conversación vía whatsapp con el presidente de Azul Azul para desmentirlo públicamente luego que este último afirmara que fue Rojas quien solicitó volver a Universidad de Chile.

Uno de los motivos que entregó la U fue que la propuesta que entregó el ex capitán azul era bastante elevada. "El representante de José Rojas (Marcelo Contreras) se juntó conmigo. Me envió una propuesta que no podíamos aceptarla; era desmedida", apuntó hace algunos días Pablo Silva, director ejectutivo de Azul Azul, en conferencia de prensa.

De acuerdo a lo que informa el diario El Mercurio, el planteamiento de Rojas estaría dividido en dos partes. El primer tema a negociar sería el sueldo puesto que el defensa pedía un contrato por tres años con un sueldo mensual cercano a los 33 millones de pesos. La cifra no causó mucha gracia en la directiva en Azul Azul, a pesar de que antes que Rojas partiera del club recibía 40 millones de pesos todos los meses.

El segundo punto tiene que ver con el arriendo del pase del jugador. Según el diario nacional, José Rojas estaba dispuesto a entregar su carta por 200 mil dólares, esto es $134.000.000 por las tres temporadas.

"Es demasiado dinero para cualquier jugador, porque no solo era el pago mensual, sino que también una alta primera por el uso de su carta", apuntan desde el interior de Azul Azul.

GRAF/GL