La meta de Ã“scar Opazo para la China Cup: "Hay que demostrar que sÃ­ existe recambio"

La meta de Óscar Opazo para la China Cup: "Hay que demostrar que sí existe recambio"

Óscar Opazo se ha ganado su lugar en las nóminas de Juan Antonio Pizzi en la Roja, sin emabrgo aún no ha podido debutar. Pero en la China Cup el Torta tendrá la gran chance de estrenarse a nivel de Selección y así demostrar junto al resto de los integrantes de esta joven delegación que pueden responder ante el tan bullado recambio.

Sobre la renovación de rostros en la Roja y las controvertidas declaraciones de Alexis Sánchez, en las que el tocopillano dijo tener "miedo de que pase mucho tiempo para que el fútbol chileno tenga de nuevo una camada como la actual", el lateral de Santiago Wanderers entregó una contundente opinión, tomando en cuenta lo que se puede hacer en el torneo asiático.

"Yo veo bastante bien la situación, hay jugadores que por algo estamos en la Selección, hay que demostrar que sí existe recambio, está en nosotros no más. Muchos pueden decir que no hay recambio porque vienen jugando siempre los mismos, con gran mérito lógicamente, porque ellos han conseguido todo, además se conocen al revés y al derecho", planteó el defensor de 26 años en entrevista con El Mercurio de Valparaíso.

En esa línea, el futbolista formado en el Decano remarcó que "ahora tenemos la opción de mostrar a todo el país y al entrenador que sí pueden contar con nosotros, que sí hay jugadores que vienen empujando muy fuerte".

En materia netamente futbolística, Opazo destacó la línea de cuatro zagueros que se perfila para la titularidad en la China Cup, en la que él está junto a Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Jean Bausejour. "Al jugar con compañeros de esta calidad, todo se te hace más fácil. Todos ya tiene nmuy mentalizado lo que deben hacer, los movimientos son automáticos y el fútbol se hace más fluido. Me sentí muy cómodo y espero que esto siga así para que el día que nos toque debutar pueda estar entre los once titulares", sostuvo.

En cuanto al trabajo de los laterales, el oriundo de Concón explicó que "el profe nos pide que pasemos al ataque los dos a la vez, cosa rara en el fútbol, porque siempre pasa uno y el otro se queda. En este caso sube el lateral izquierdo y el derecho también queda en zona de ataque, no para llegar a definir, pero sí para recibir un centro o capturar una segunda pelota fuera del área".

"Me gusta mucho esta fórmula, me acomoda harto, porque me gusta mucho ir al ataque. Creo que la responsabilidad es mayor para los centrales y los volantes de contención, porque ellos se llevan el peso ante un posible contragolpe. De todos modos tenemos la obligación de volver rápido cuando termina la jugada", agregó.

