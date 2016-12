La lesiÃ³n a la muÃ±eca que empaÃ±Ã³ el gran 2016 de Gonzalo Lama: "No cumplÃ­ con las expectativas"

La lesión a la muñeca que empañó el gran 2016 de Gonzalo Lama: "No cumplí con las expectativas"

Por Giuseppina Lobos

El segundo semestre del tenista nacional Gonzalo Lama (239º ATP) fue bastante complicado debido a una lesión en la muñeca que le impidió mostrar su mejor juego durante varios meses. En noviembre de este año, el León no aguantó el dolor y decidió ingresar a pabellón para así solucionar el problema de manera definitiva.

"La operación salió bastante bien y ahora estoy esperando los procesos de recuperación; no puedo hacer mucho, pero con los controles que he tenido me hacen pensar que las cosas van por el camino correspondiente", comentó el tenista en conversación con El Gráfico Chile.

El jugador de 23 años hizo un profundo análisis de su 2016, donde a pesar de la grave lesión que está enfrentando, logró ganar el Challenger de Sao Paulo, fue clave en Copa Davis y se mantuvo entre los 240 mejores del mundo.

"Para haber jugado solo seis meses 'sano', fue un año bastante bueno. Llegué a estar 160 del mundo en poco tiempo y creo que si no hubiese tenido la mala suerte de lesionarme, podría haber terminado mucho más arriba. En conclusión, no cumplí con las expectativas que me había propuesto a inicio de año", comentó con una mezcla de sentimientos.

En medio de la recuperación de su lesión, Lama recibió dos premios: Mejor jugador de la Zona Americana de Copa Davis en 2016 y fue elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile como el mejor en su disciplina.



"Estoy muy feliz por estos premios. Llegaron en un momento bastante bueno porque estaba muy triste por lo de la lesión. Recibir la noticia fue muy gratificante; ser reconocido de esa manera siempre es positivo y no me queda nada más que agradecer a los me eligieron", afirmó.

El crecimiento de Garín, la Davis y la "presión" del recambio

El próximo 3 y 5 de febrero de 2017, Chile tendrá un complicado desafío ante República Dominicana por la Zona Americana I de la Copa Davis. El equipo que salga vencedor de esa serie, se enfrentará a Colombia en el mes de abril y de paso va a asegurar la permanencia en esta categoría.

A pesar de no poder estar presente debido a la lesión, el León tiene bastante fe en el cuadro nacional. "Veo a mis compañeros bastante bien. En Canadá jugaron en la misma superficie que jugarán en Dominicana y la verdad que mostraron un nivel bastante alto; así que no veo por qué no deberían ganar", afirmó.

Uno de los deportistas que estará presente en esos partidos, será Christian Garin, quien aún no explota todo su potencial, pero que en el final de año mostró buenos progresos de la mano de su nueva conducción técnica y le permitió finalizar como número uno de Chile.

"Terminó con dos torneos buenos y es positivo que haya finalizado el año con confianza; siempre es positivo. Uno empieza el próximo año con bastante ilusiones. estoy feliz por él y le deseo lo mejor", comenta Lama sobre su compañero de Copa Davis.

Para finalizar, la segunda raqueta nacional, se ilusiona con dejar atrás la presión por ser la generación de jugadores que debe tomar la posta de Nicolás Massú y Fernando González.

"Tenemos la suerte de haberlos visto jugar, pero también la mala suerte de venir después de ellos. La verdad es que es muy difícil venir tras una camada de ese tipo porque toda la gente espera lo mismo de ti y la verdad que es muy complicado hacer algún día lo que ellos hicieron. Nos estamos matando por llegar a donde llegaron ellos; es una motivación", concluyó Lama, quien volverá a las canchas en marzo del próximo año.

GRAF/GL