La Juve tendría refuerzo venezolano: Tomás Rincón llegaría por US$ 10 millones

El mediocampista venezolano Tomás Rincón se convertiría en el primer fichaje invernal de la Juventus, según informó este miércoles La Gazzeta dello Sport.

El diario italiano informó que el volante llegaría a préstamo desde el Genoa, donde ha jugado desde mediados de 2014, por el precio de US$ 2 millones hasta el final de temporada, y que podría ascender hasta los US$ 10 millones, dado que el acuerdo estipula una cláusula de compra obligatoria por US$ 8 millones.

Rincón, que ha jugado 82 partidos oficiales en el equipo del Mediterráneo, había sido relacionado además, con un posible traspaso a la Roma, que marcha en la segunda posición de la Serie A.

Massimiliano Allegri, DT de la Juventus, estaría buscando reforzar la zona de volantes centrales, donde casi todos tienen un perfil ofensivo. Sami Khedira y Claudio Marchisio, que vuelve de una lesión, son los más defensivos y Tomás Rincón significaría un recambio para esa función.

De concretarse el traspaso, la Vecchia Signora sería el sexto equipo del venezolano en su carrera. Y es que antes del Genoa, el mediocampista pasó por Maracaibo, Zamora y Táchira, de Venezuela; además del Hamburgo de Alemania.

