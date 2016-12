La ilusiÃ³n de SebastiÃ¡n Vegas en la Roja: "Espero estar a la altura"

La ilusión de Sebastián Vegas en la Roja: "Espero estar a la altura"

Por Diego Espinoza Chacoff, El Gráfico Chile

El joven Sebastián Vegas analizó en conferencia de prensa su presente y esta convocatoria a última hora a la Selección chilena, tras la deserción de Gonzalo Jara.

"Fue sorpresivo, no me lo esperaba, pero me toma contento se que el técnico tiene los ojos puestos allá y espero estar a la altura y que todo salga todo bien", dijo a los medios en Juan Pinto Durán este viernes.

Sobre lo que están realizando en los entrenamientos, el jugador de Monarcas de Morelia en México indicó que "se ve que todos tienen ganas, son entenamientos intensos y todos quieren mostrar lo que tienen, la verdad es que nos motiva a a todos".

Acerca del proceso donde los juveniles deben ir tomando un lugar en el plantel, Vegas expresó que "lo del equipo es un tema de proceso, sacamos 11 y luego 11, pero es un proceso paulatino donde podemos tomar experiencias y estas copas servirán para hacerlo".

También fue consultado por la explosión de jugadores chilenos en México, donde en los últimos meses han llegado muchos valores del medio local, lo que podría despotenciar el nivel del certamen criollo.

"El torneo mexicano es potente y llama la atencion llegar allá. Se han ido algunos jugadores de acá, pero en la Sub 20 hay buenos valores que deben aparecer en la liga local. Esto es un círculo, luego vendrán otros y no creo que la liga chilena pierda competencia", expresó.

GRAF/FLB