La ilusión de Iván Morales para enfrentar su desafío en la Sub 20

El Gráfico Chile

Iván Morales, delantero de Colo Colo y la Roja Sub 20, se ilusiona con la Selección chilena que dirige Héctor Robles que disputará el próximo Sudamericano de enero.

El ariete de 17 años habló de su presencia en el equipo nacional y espera conseguir un cupo en la escuadra nacional.

"En lo personal quiero seguir trabajando y haciendo las cosas bien, espero que este año que viene sea mejor, trabajando día a día", dijo tras el entrenamiento de este miércoles.

Sin embargo, el atacante advirtió que "no me quiero relajar tampoco, porque lo que se dice a veces de uno es mucho humo. Yo me tomo las cosas con calma, trabajando duro para ser parte del equipo".

Además, Morales sentenció que "jugar en Primera División te aumenta mucho la experiencia, he podido jugar con presión y este equipo juegan casi todos en Primera, lo que es bueno para el equipo".

Por último, el jugador sentenció que "acá somos 32 jugadores y tenemos las mismas opciones, yo quiero venir a la Selección para ser un aporte".

GRAF/FLB