La Gata Fernández apunta a borrar el mal 2016: "Queremos ver una U competitiva"

El Gráfico Chile

El delantero argentino Gastón Fernández se refirió al nuevo proceso de Ángel Guillermo Hoyos en Universidad de Chile y apuntó a ser pacientes con esta etapa en los azules.

El jugador trasandino destacó que "la llegada de un nuevo entrenador genera nuevas energías, para nosotros ha sido un gusto recibirlo, se presentó de forma interesante sobretodo dándole valor a la parte humana nuestra que tiene un gran significado para mi, espero sirve para generar lazos de confianza".

En conversación con radio Agricultura, la Gata no quiso comparar el estilo del nuevo entrenador con el de los anteriores adiestradores azules.

"Cada técnico tiene su forma o pensamiento, pero en cuanto al mensaje de lo que pretende puede ser similar a lo de Sebastián (Beccacece), pero es un nuevo proceso donde esperamos que las cosas se puedan dar de buena forma y se pueda ver una U competitiva que es lo que todos queremos", dijo.

En esa línea, Fernández espera cambiar su imagen tras lo mostrado en su primer semestre en la U. "Sigo tomándome mi profesión y mi lugar dentro del equipo con mucha responsabilidad y profesionalismo, a partir de allí las cosas pueden llegar o no, pero esperamos que este semestre sea mucho mejor que él que pasó", expresó.

"Mi idea es un jugador que esté siempre disponible para lo que pida el DT en cada partido", prosiguió.

Dar batalla al resto

En tanto, la Gata aseguró que la idea de los universitarios es ir paso a paso este semestre, son ponerse mayor presión en comparación al resto de los rivales.

"Lo peor que podemos hacer nosotros es compararnos con otros equipos y que viaje nuestra mente más rápido que nuestra realidad. Es un semestre importante donde tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, hay que mejorar nuestro funcionamiento trazándonos objetivos cortos para poder mejorar", indicó.

Fernández cree que el equipo no debe perder la batalla con la "ansiedad de querer ganar como sea, de creer que somos un equipo grande las cosas se pueden resolver fácil. El fútbol de hoy es muy parejo, pero todo te lo marca el trabajo, no hay que desesperarse si los resultados no llegan rápido".

Consultado por lo que pretende Hoyos, el trasandino consideró que "él pretende un equipo competitivo, agresivo, que tome la iniciativa y tenga posesión de balón, el mensaje es claro y esperemos que podamos plasmarlo en el campo".

Finalmente, reveló que dejó atrás los problemas con el ex cuerpo técnico azul, sentenciando que "los temas con Víctor Hugo (Castañeda) ya se hablaron y quedaron en el pasado, es siempre importante resolver esos temas internamente".

GRAF/FLB