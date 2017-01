La fuerte confesión de Cristián Álvarez tras su primer día de trabajo con la UC en el 2017

Por Pablo Serey Correa

"Me siento súper bien físicamente, las vacaciones me renovaron y cuando me levanté hoy dije 'puede ser la última, entonces lo voy a disfrutar'. Me levanté contento, vine contento, estoy contento", fue parte de lo que Cristián Álvarez, experimentado defensor de Universidad Católica, confesó tras iniciar la pretemporada cruzada con miras al primer semestre de 2017.

La primera mitad del año que recién comienza puede ser el último ciclo como profesional del Huaso, pues su actual contrato con la UC finaliza en junio próximo. "Me quedan seis meses de contrato, espero hacer una muy buena Libertadores, ir por el torneo nacional y de ahí lo que venga, ojalá seguir jugando un año más, ahí se irá viendo", expresó el capitán de la Franja en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

Ante una eventual proximidad de su adiós del fútbol rentado, el zaguero que el próximo 20 de enero cumplirá 37 años, se mostró tranquilo al plantear que "los objetivos que siempre soñé los he cumplido y todo lo que venga de ahora en adelante será un premio lindo que voy a tratar de aprovechar en este club".

Pero tras ello, el veterano futbolista hizo una fuerte confesión. "Se me va a acabar el fútbol quizá en seis meses más, un año, un año y medio, y quiero aprovechar, quiero aprovechar de pasarlo bien en este último tiempo. Yo no soy una persona que lo pasa bien en su trabajo, soy muy tenso, siempre quiero estar bien y no puedo disfrutarlo, entonces quiero intentar en este tiempo que me queda de disfrutar esto y de vivir el fútbol un poco más alegre", declaró.

En asuntos de la contingencia cruzada, Álvarez manifestó que en materia de refuerzos "prefiero que se demoren un poco, pero que se elija bien y no contratar por contratar en puestos que quizá no se necesita. Ese es problema de la dirigencia, nosotros no tenemos que meternos en esa situación, pero yo prefiero que se demoren y elijan bien, tal como lo han hecho en los últimos años".

Además, el medallista de Bronce en Sydney 2000 tuvo palabras para su eterno socio en el fútbol, Milovan Mirosevic, quien pretende regresar a las canchas en el primer semestre de 2017 tras una segunda mitad de 2016 en la que no pudo sumar minutos a raíz de una severa lesión en la rodilla.

"Esta pretemporada le va a servir mucho para ponerse en onda con el grupo. Él trabajó de forma especial durante las vacaciones en San Carlos y no es fácil integrarse después de estar tanto tiempo parado. Ahora al comenzar de menos a más le va a servir mucho. Hoy entrenó normal y lo vi súper bien", comentó.

