La desmotivación de Ángelo Henríquez: "No estoy a gusto en Croacia, espero cambiar pronto"

Las últimas temporadas no han sido buenas para el delantero Ángelo Henríquez. El atacante de 22 años no ha podido revivir al atacante goleador del 2015 y hoy en día es un jugador más dentro del plantel del Dinamo de Zagreb.

El escenario no tiene contento al seleccionado nacional y es por lo mismo que confiesa que espera salir pronto del club. "Honestamente no estoy cómodo. Al principio empecé muy bien, estaba contento, también me estaba yendo bien... Después de la Copa América (de 2015) como que me desconecté un poco del club en cierto sentido y no volví a tener la misma conexión que tuve al principio", empezó explicando Henríquez.

En conversación con el diario La Tercera, el delantero intentó explicar los motivos de su bajo rendimiento. "En lo personal no me siento tan motivado como al principio y lo que pienso ahora es en algún cambio. Ahora el tema de la selección me motiva, siempre me gusta venir, es distinto a estar jugando por el club. Ahora, en los futbolístico, espero tener una mejora en lo personal", comentó Ángelo.

¿Vuelve a Chile? Aunque por el momento descarta seguir los pasos de Nicolás Castillo, quien volvió a nuestro país para reencontrarse con su mejor fútbol, el delantero sigue comentando que de regresar a la liga chilena sería Universidad de Chile.

"Le tengo mucho cariño a la U, sé que la liga chilena es fuerte, pero mi meta es poder triunfar en Europa. Empezar con algún equipo en alguna liga de las fuertes de allá, esa es mi meta y estoy cerca de eso. Espero poder llegar a alguna liga más competitiva de Europa pronto", concluyó.

