La decisiÃ³n que le salvÃ³ la vida a Javier Reina: rechazÃ³ fichar por Chapecoense

La decisión que le salvó la vida a Javier Reina: rechazó fichar por Chapecoense

El Gráfico Chile

Javier Reina tuvo un paso sin pena ni gloria por Colo Colo. El volante colombiano nunca convenció en Macul y se desvinculó de los albos para fichar en el Boavista de Portugal. Sin embargo, el traspaso no llegó a buen puerto y se quedó sin jugar durante el segundo semestre de 2016.

Pero el panorama del cafetalero pudo ser completamente distinto. Es que tras su frustrado traspaso al fútbol luso, su futuro pudo estar en Chapecoense, según reveló en entrevista con Radio Caracol, y podría haber sido parte de la tragedia aérea que afectó al club brasileño, donde murieron 71 personas.

"Faltaba sólo subirme al avión. Nosotros cerramos con Chapecoense en horas de la tarde y a las 9 de la noche llamé a mi empresario. Le fui muy sincero y le dije que lo que me estaban ofreciendo no llenaba mis expectativas, no llenaba lo que estaba buscando", dijo el colombiano.

Sobre la decisión que le salvó la vida, ya que podría haber sido parte de la delegación que sufrió el accidente aéreo camino a la final de ida de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, Javier Reina concluyó que "Dios es perfecto y agradecido con él por darme la oportunidad de seguir en este mundo".

GRAF/PMR