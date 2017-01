La aventura de un chileno en la MLS: el heredero de Pellegrini que trabaja con Martino

Por Felipe Benavente

Rodrigo Ríos fue contratado en junio por el naciente equipo del Atlanta United, que debutará en la Major League Soccer en marzo de 2017. Surgido en las inferiores de Universidad Católica y con pasos por Everton, Palestino y Unión Española, llegó en 2005 para jugar en Atlanta Silverbacks donde terminó su carrera en 2008.

El otrora volante, que también fue parte del preolímpico para Sydney 2000, ha hecho carrera en el fútbol norteamericano desde su retiro. Y por estos días es el anfitrión de Gerardo Martino, ex director técnico de la selección argentina y que en septiembre de 2016 fue nombrado para ser el entrenador del Atlanta United.

"Por ahora a Martino lo ayudo en la traducción y con su adaptación al ambiente, más que nada a la ciudad", señala el chileno de 39 años a El Gráfico Chile.

Su dueño, el multimillonario Arthur Blank, co-fundador de Office Depot y también propietario de Atlanta Falcons de la NFL, quiere un equipo competitivo. El fichaje del paraguayo Miguel Almirón, figura de Lanús, el último campeón de Argentina, muestra el poderío de la nueva franquicia norteamericana. Cerca de 9 millones de dólares costó su pase, una de las cifras más altas pagadas por un equipo de la MLS.

Ríos revela que en Atlanta la ciudad está muy entusiasmada con el nuevo elenco. "Los 30 mil abonos del estadio ya están vendidos y todavía no se conoce el equipo. La gente va a ir al estadio juegue quién juegue".

Martino llegó a un club que no está totalmente conformado. De hecho todavía no entrena con sus jugadores y está a la espera de terminar de armar el plantel, que concluirá con los fichajes que haga en lo que resta del mercado de fichajes y el Draft, donde se ficha a los futbolistas universitarios.

Ríos revela que la contratación del ex DT de Barcelona no fue sólo por su prestigio, sino que también por su estilo de juego, que encaja con la ideología del joven equipo.

"Tenemos todos la misma filosofía dentro del club; no hay grandes diferencias en el estilo de Martino y la líneas de juego que buscamos. El propósito es que estén todos involucrados en una misma idea. Y es bueno también tener a un entrenador como Martino para aprender", asegura el ex jugador de la UC.

El chileno tiene el cargo de entrenador de la academia en Atlanta United. En un inicio ejercía funciones de consultor del nuevo equipo de la MLS, pero hace seis meses fue contratado por la franquicia de Blank. Comenzó a cargo de la categoría sub 12 y luego fue ascendido a la sub 18. Ríos desarrolla un trabajo conjunto con Martino.

"Lo que veo en su cuerpo técnico es que ellos quieren estar cerca de todo lo que pasa en el fútbol dentro del club. Buscando las formas en cómo se conecta el primer equipo con las divisiones inferiores y yo soy una especie de intermediario en esa tarea", cuenta el DT nacional.

"La MLS va creciendo y ahora se apunta a jugadores más jóvenes"

Rodrigo Ríos llegó a jugar a inicios de 2005 a Atlanta Silverbacks de la NASL League de Estados Unidos, el equivalente a la segunda división, luego de perder con Unión Española la final del Torneo de Clausura 2004 frente a Cobreloa.

Otro chileno, Jorge Alvial, actual jefe de captación de juveniles del Manchester United en Norteamérica, le ayudó en la gestión para fichar por los Silverbacks.

Según Ríos, el fútbol en ese país ha cambiado desde que fue jugador. "Hoy es totalmente diferente a cuando llegué. Los jugadores están más preparados mental, física y tácticamente".

"El fútbol acá ha ido evolucionando. El país es tan grande que hay muchas opciones y tipos de jugadores. Eso sí, todavía no hay tantos entrenadores capacitados", agrega.

La Major League Soccer ha estado a la sombra de las grandes ligas en el mundo. Si bien llena las canchas, es cuestionada por el nivel de competitividad. Por ejemplo, ningún equipo tiene el riesgo de descender, como tampoco los clubes de otras divisiones tienen la motivación de subir de categoría.

"No creo que influya el tema del descenso y ascenso. Los jugadores nunca quieren perder. Los que descienden son los equipos. En Chile, por ejemplo, se ve a un jugador llorando por descender pero a la semana están firmando contrato por otro equipo. La esencia del juego no cambia acá en Estados Unidos", sentencia Rodrigo Ríos.

El ex jugador de Everton lleva más de 10 años trabajando en el fútbol norteamericano, por lo cual ha sido testigo de primera línea en el progreso de la máxima categoría del fútbol de ese país.

Jugadores como David Beckham, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard, Didier Drogba y David Villa han llegado a jugar en el ocaso de sus carreras a los equipos que conforman la Major League Soccer, pero últimamente han arribado destacados futbolistas en su mejor momento.

El último campeón fue Seattle Sounders, donde destacó como figura Nicolás Lodeiro, volante uruguayo de 27 años que llegó procedente de Boca Juniors. En la final derrotó a Sebastián Giovinco, que firmó con Toronto en 2015, tras abandonar la Juventus con 27 años. También destacan en esta categoría Gio Dos Santos, Ignacio Piatti, Michael Bradley, Diego Valeri, Mauro Díaz y el chileno Pedro Morales (quien dejó Vancouver Whitecaps).

"En estos años la MLS no necesita traer a tantos jugadores que vienen a retirarse. La liga va creciendo y ahora se apunta a jugadores más jóvenes, como el caso de Giovinco y Piatti, y también a jugadores locales. Todavía es una liga nueva, pero todos los años mejora mucho", destaca Ríos.

"Con el bicampeonato creo que se recobraron los valores de la UC"

El chileno llegó con 11 años a las inferiores de Universidad Católica, en 1989. Ahí estuvo hasta el año 2000, para abandonar San Carlos y llegar a Everton de Viña, con el objetivo de ascender a Primera División.

Rodrigo Ríos cuenta que ve seguido a la UC y se muestra contento por el momento que viven los cruzados luego de un 2016 donde se coronaron en tres ocasiones.

"Tienen bien merecido el bicampeonato. Demuestra que hubo planificación y que los objetivos a largo plazo sí funcionan, a pesar de que a veces no se aguantan. Y aquí en especial destaco el trabajo del Tati Buljubasich como gerente deportivo", señala el nacional.

Además, Ríos asegura que los torneos ganados por la UC en el último año destacan no sólo por la forma sino que también por los valores del club, en especial por el trato a los ídolos.

"Recuerdo que alguna vez fui premiado con el Espíritu Cruzado. Ese espíritu se perdió por un tiempo en la UC. Pero con el bicampeonato creo que se recobraron los valores, por ejemplo con el respeto a los grandes y que han tenido una trayectoria importante en el club, como Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic", afirma el formado en San Carlos.

La herencia de Carvallo y Pellegrini: Sencillez, honestidad y bajo perfil

Aunque recuerda con aprecio a sus formadores en el elenco universitario, como Alfonso Garcés, Ríos destaca a dos entrenadores en su carrera: Manuel Pellegrini y Fernando Carvallo. "Siempre tuve conexión con ellos", asegura.

El Ingeniero lo hizo debutar en 1996, en el último año del actual DT de Hebei Fortune en la UC. Cuando se fue, llegó Carvallo, quien lo tuvo como uno de sus jugadores preferidos, ya que más adelante llevó a Ríos a Palestino y Unión Española.

El ex seleccionado nacional sub 23 destaca la herencia que le dejaron ambos estrategas, no sólo en el estilo de juego, sino que también los valores que le transmitieron.

"Lo que adopté de Pellegrini y Carvallo es el trato del balón, de mucha posesión y participación de todos los jugadores en ataque y en defensa. Pero más que nada la relación personal con los jugadores. La sencillez, honestidad y el bajo perfil, que significa tener valores humanos importantes. Carvallo y Pellegrini lo demuestran en su vida", cierra Ríos.

GRAF/FB