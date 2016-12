JÃ¼rgen Klopp critica a Oscar: "Es absurdo irse a China con 25 aÃ±os"

Jürgen Klopp critica a Oscar: "Es absurdo irse a China con 25 años"

El entrenador del Liverpool de Inglaterra, Jürgen Klopp, se prepara para enfrentar el próximo martes 27 de noviembre al Stoke City por la fecha 18 de la Premier League. Pero en la conferencia de prensa previa al partido, el DT alemán se dio el tiempo para criticar el fichaje de Oscar por el Shanghai SIPG de la Superliga de China.

"Es absurdo irse allí con 25 años. En otro momento de la carrera de un futbolista sí, pero no con 25 años", señaló el ex entrenador del Borussia Dortmund.

"No tengo ni idea de por qué algunas personas toman este tipo de decisiones. Para mí no es una opción, teniendo en cuenta que China es una Liga en la que no interesa el aspecto competitivo", agregó.

"Ir al campeonato chino no es un sueño, aunque si algunos prefieren el dinero, no se puede luchar contra ello. Seguro que la familia de Oscar será muy feliz, ya que el dinero no será un problema", concluyó el estratego del Liverpool.

Oscar pasó a ser el jugador mejor pagado del mundo luego de firmar con el equipo chino que dirige el ex DT del Chelsea, André Villas Boas. El brasileño recibirá cerca de US$ 25 millones anuales.

