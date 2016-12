Jugadores de Atl. Nacional habrían hecho "vaca" para recargar combustible de avión LaMia

Román Gómez/ Publimetro Colombia

Luego de la tragedia del Chapecoense, continúan conociéndose aterradores detalles del avión que terminó siniestrado en el cerro El Gordo de La Unión en Colombia. Lo último, fue una negligencia que cometió la aerolínea LaMia mientras transportaba a los jugadores de Nacional de Medellín, en uno de los viajes del club Verdolaga mientras disputaba la Copa Sudamericana.

Según cuenta el sitio de noticias boliviano Sol de Pando, los jugadores de Nacional recolectaron 3 mil dólares para ayudar a al avión a recargar combustible en la el norte de Bolivia, en la región de Cobija, cuando el plantel volaba de regreso a Colombia, tras disputar un partido en Paraguay (no precisa si ante Sol de América o ante Cerro Porteño).

El portal de aquel país recita que los propietarios de LaMia no quisieron poner el dinero para reabastecer el avión, que de no ser por esta nueva carga de combustible a costa de los jugadores de Nacional, no hubiera tenido la autonomía necesaria para llegar a Medellín, lo que pudo haber terminado en una tragedia.

El avión LaMia que transportó en varias ocasiones al club Verdolaga fue el mismo que se estrelló en La Unión (Antioquia), dejando 71 víctimas fatales, entre ellos la mayoría del plantel de Chapecoense, que viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana, ante el equipo campeón de América.

Luego del suceso, la aerolínea fue censurada y multada por la aeronáutica de Bolivia y varios procesos judiciales han sido empezado en su contra. Uno de los accionistas mayoritarios de LaMia era Miguel Quiroga, quien además era el piloto del avión y murió en el siniestro.

