Joven goleador de Cobreloa deja el club y es presentado como nuevo refuerzo de Curicó Unido

El Gráfico Chile

Desde que llegó a Calama, José Pablo Monreal ilusionó a los hinchas de Cobreloa con su talento. El delantero nacido en Universidad Católica y que dejó el club debido a las pocas oportunidades que le daba el cuerpo técnico de Mario Salas, fue uno de los puntos altos del cuadro loíno de una de sus temporadas más negras en el fútbol profesional.

Considerando que Cobreloa terminó 12º en la tabla de la Primera B, Monreal no dudó en aceptar la oferta de Curicó Unido y firmar por el club para la próxima temporada. El cuadro de la región del Maule terminó la primera vuelta como puntero de la categoría.

"Quiero agradecer a todas las personas que me mancharon, me apoyaron y estuvieron a mi lado en todo momento. Quiero recalcar que por razones netamente futbolísticas y que tiene que ver con mi futuro como futbolista he dejado el club. Nunca olvidare que Cobreloa fue el club que me dio la oportunidad de desarrollarme como futbolista profesional. Gracias Cobreloa, pronto estarán donde te merecer estar", comentó Monreal a través de sus redes sociales.

La versión del club. El presidente de la Comisión de Fútbol de Cobreloa, Walter Aguilera, conversó con el programa En La Línea y explicó los motivos que generaron la partida del atacante que marcó cuatro goles con la camiseta del club.

“Él no tenía muchas ganas de volver, tenía algunos problemas personales, y dado eso queríamos asegurarnos que ,por el porcentaje que nos quedaba, debiese haber plata de por medio. Anoche lo logramos y creemos que hicimos una negociación que es positiva para la institución", sentenció.