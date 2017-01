José Rojas fue presentando en la Segunda B de España: "Venir a Europa siempre es importante"

El Gráfico Chile

Tras lograr su desvinculación de Belgrano, el defensa nacional, José Rojas, tuvo la opción de volver a Universidad de Chile, pero su retorno se frustró en una polémica situación con Carlos Heller.

Así, el defensor se puso a buscar club y finalmente llegó al Lorca FC, equipo que milita en la Segunda División B de España y donde fue presentado como el primer refuerzo del mercado invernal.

"Quiero darle las gracias al presidente, cuerpo técnico y a toda la gente que hizo posible mi llegada al equipo. Arribo con una ilusión y un objetivo claro que es ascender. Estamos con mucha confianza y vengo a aportar desde donde me toque estar. Quiero transmitir la experiencia que he ganado en el fútbol", comenzó explicando el ex zaguero de Universidad de Chile.

En la conferencia de prensa, el defensa también explicó los motivos que lo convencieron para aceptar la oferta de su nuevo club, que actualmente marcha en la segunda posición de la Segunda División B.

"Venir a Europa siempre va a ser importante, cuando se presentó esta posibilidad me sedujo mucho el proyecto. En la vida hay que ponerse objetivos y esto para mí es muy importante. Vengo a aportar y ayudar al equipo", comentó.

Además de confirmar que esta bien físicamente, Rojas entregó algunos detalles de su juego. "Lo único que quiero es estar dentro de la cancha. He jugado de central por izquierda y como lateral, los dos puestos me acomodan bastante. Vengo a aportar desde donde me toque", concluyó.