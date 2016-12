José María Buljubasich: "El mercado mexicano le hará mucho daño al fútbol chileno"

El Gráfico Chile

El mercado mexicano sin duda alguna ha fijado sus ojos en los futbolistas nacionales. Los últilmos jugadores que arribaron a suelo azteca fueron Nicolás Castillo, quien firmó por Pumas y Nicolás Maturana quien será presentando como el nuevo refuerzo del Necaxa.

A diferencia de lo que se puede pensar, los dirigentes nacionales no están muy contentos con la arremetida del fútbol mexicano y así lo hace sentir José María Buljubasich, gerente técnico de la Universidad Católica.

"En enero hay que ir a sacarle los jugadores a los equipos que ya están conformados y es una dificultad extra. El mercado mexicano le hará mucho daño al fútbol chileno, lamentablemente tienen posibilidad de tener 10 extranjeros. Tienen un potencial económico grande y saben que los chilenos que han ido para allá han rendido", afirmó el ex portero.

El gerente deportivo también entregó una visión dirigencial que muchas veces no es conocida. "Los clubes chilenos, y no sigo solamente Universidad Católica, no vamos con una maletita vendiendo los jugadores. No nos ponemos tan contentos que se los lleven; muchos piensan que nos ponemos felices porque nos entra plata pero no es así. Es más grande el daño deportivo que nos hacen", sentenció.

Para finalizar Buljubasich se refirió al presupuesto que cuenta para encontrar un reemplazante de Nicolás Castillo. "Si buscamos al Castillo que llegó no es complicado, si buscamos al Castillo de diciembre es muy complicado, diría que es imposible. Nosotros a Nico lo tenemos que reemplazar con el grupo que saque adelante los partido. Lo que hizo Castillo fue exepcional"

