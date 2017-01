Jorge Luna feliz en el Campanil: "Lo más importante fue haber vuelto a Chile"

El Gráfico Chile

Jorge Luna estuvo dos años fuera de Chile, sin embargo, su buen nivel dejó un buen recuerdo que a sus 30 años quiere revivir en una Universidad de Concepción que pelea por salir de los puestos que pelean en la zona de descenso.

El talentoso volante confesó su optimismo para la temporada que se viene y por que eligió el Campanil, en detrimento de Santiago Wanderers u otro equipo: "He tenido un año bueno en que me han tratado muy bien, tenía está oportunidad y ni tuve que hablarlo con la familia porque hace rato que queríamos volver a Chile. Me siento muy feliz y cómodo. Estoy bien, muy contento porque lo más importante fue haber vuelto a Chile y pasar por este club", señaló el nuevo jugador penquista en radio Cooperativa.

Para el jugador que anotó 16 goles con Wanderers durante 2014, ahora buscará repetir sus buenas actuaciones en el Clausura: "Sé muy bien en las condiciones que está el equipo, vengo a ayudar a los compañeros y al equipo. Voy a tratar de hacer muy bien las cosas, de la mejor manera y llevar al club a lo más alto que es lo más importante" finalizó.

A la espera de más refuerzo la Universidad de Concepción tendrá su estreno en el campeonato nacional jugando contra Palestino el 5 de febrero en el estadio Municipal de La Cisterna.

GRAF/JR