Johnny Herrera espera el nacimiento de su hijo en medio de su momento más difícil con la U

Luego de declarar esta semana que no seguirá en la U, el capitán del equipo universitario, Johnny Herrera, espera la llegada de su primer hijo, Bruno, que nacerá en los primeros 15 días de enero. El portero de 35 años, en entrevista con Las Últimas Noticias, reveló que por ahora piensa en su familia y no en la situación que vive en su equipo.

"Por ahora no quiero hablar nada de la U", señaló el jugador que sería pretendido por Everton de Viña del Mar. "Nunca me ha gustado hablar de mis cosas personales, ni mucho menos de mi vida privada, pero no puedo negar que estamos muy felices con Steffi por la llegada de nuestro hijo", añadió.

"Ha sido un proceso muy hermoso el que hemos vivido con mi mujer. Es nuestra primera vez, por lo que estamos muy ansiosos de que llegue Bruno Octavio", agregó Herrera.

El portero de los Azules no tiene su futuro definido todavía. Si bien señaló que se juntó con los dirigentes para irse del equipo, desde la concesionaria no quieren dejar partir al capitán, a pesar de su discusión mediática con el presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

