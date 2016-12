John Cena regresó a la WWE y va a desafiar a AJ Styles por el título mundial

John Cena volvió a Smackdown tras una pausa de la WWE e inmediatamente puso condiciones, ya que desafió al campeón AJ Styles a una pelea por el título mundial.

Y esa se dará en Royal Rumble, en enero, donde el Fenomenal va a defender su corona ante el 15 veces monarca.

"No estoy acabado, no me estoy yendo de la WWE, esta no es la nueva era, es la era de ahora. Mi tiempo es ahora", desafió Cena.

"Quiero el título nuevamente, por eso volví y lo voy a recuperar en Royal Rumble", acusó ante la sorpresa del público con un Cena en un tono más "heel" de costumbre.

¿Qué pasara en enero?

