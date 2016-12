GOOOOL DE ISLANDIA en el último minuto que les da la victoria, el segundo lugar y desplaza a Portugal a la tercera ubicación.

Meanwhile, substitute Schopf has also equalized, for #AUT. #EURO2016 https://t.co/vNLGZZStnk%u2014 Derek (@DTang0426) 22 de junio de 2016 Así fue el tanto de Schopf para igualar el partido ante Islandia

60' Schopf iguala el partido para Austria ante Islandia

Comenzó el segundo tiempo. Islandia quiere mantener la ventaja para quedarse con el cupo a octavos

Terminó el primer tiempo. Islandia vence por 1 a 0 a Austria y está avanzando de ronda

Así fue el gol que está clasificando a Islandia a octavos de final de la Euro



18' Jon Dadi Bodvarsson abrió la cuenta para Islandia en el minuto 18

Comenzó el partido entre Islandia y Austria Mostrar más