Insólito: Roban en la casa de Carlos Tevez cuando se estaba casando

El Gráfico Chile

Carlos Tevez, atacante argentino de 32 años que irá a jugar al Shanghai Shenhua de China con un millonario contrato, vivió entre el jueves y el domingo días de felicidad mientras celebraba su fiesta de matrimonio.

Sin embargo, cuando terminaba el evento de cuatro días, desconocidos entraron a robar a su casa en Argentina.

Según informó el diario Olé, el delantero debió volar de urgencia en helicóptero desde la ciudad de Carmelo, en Uruguay, hasta Buenos Aires, para llegar a ver su casa, que habría sido saqueada por ladrones que entraron de una de las casas vecinas que está en construcción, en el barrio La Hurqueta, en San Isidro.

El ex ariete del Manchester United, Manchester City y Juvenuts, eso sí, no quiso hacer la denuncia para no llamar la atención de los medios.

Se espera que esta semana se oficialice, en conferencia de prensa, su partida a la Superliga de China.

El trasandino pasaría a ser el jugador mejor pagado del mundo, superando al volante brasileño Oscar, que llegó al Shanghai SIPG chino.

GRAF/FBC