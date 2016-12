Hoyos y su razón de estar en la U: "Somos gente espiritual y este club es de sentimientos"

Por Diego Espinoza Chacoff

Espiritualidad, sentimiento, prudencia y paz, fueron las palabras más repetidas y escogidas por el técnico Ángel Guillermo Hoyos en su primera conferencia como nuevo entrenador de Universidad de Chile. El adiestrador argentino sabe que llega a un equipo complicado y por eso llamó a la calma para iniciar su proceso.

"Yo creo que es una bendición más que un desafío. Es un club espectacular, con las condiciones totales para trabajar, así que es un placer compartir caminos. Llegamos con mucha prudencia y disposición, somos gente de silencio y de trabajo", comenzó diciendo el DT cordobés.

"Creo en la parte espiritual y cada día que se va desarrollando la vida, uno va viendo que lo más intenso que tiene es lo interno, así que personalmente vuelvo a repetir que no me gusta hablar de lo de adentro, pero si somos gente de espirtualidad, gente de abrazarnos. El sentimiento está por arriba de todo y esto es un club de sentimiento", añadió.

Por otra parte, Hoyos se refirió a la polémica salida que tuvo de la selección boliviana, donde, tras su salida, tanto dirigentes como medios de comunicación lo tildaron de "traidor" y de abandonar el cuadro altiplánico por un par de dólares más.

"A Bolivia lo quiero. Soy un agradecido de jugar y dirigir. He tenido la oportunidad de compartir intensamente con jugadores (...) pero cuando me voy no señalo a nadie. El silencio dirá quién tiene la razón. (Pero) la traición dentro de mi visión no existe como persona, nunca traiciono a nadie", apuntó el nuevo entrenador azul.

"Lo único que te digo es que en la era de las publicaciones, los teléfonos están todo el día funcionando y el que no quiere comunicarse no quiere (...) Cuando salió lo de la U se le comunicó todo", concluyó.

