Hoyos y su primer día en la U: "Este es un club que está en el top 50 a nivel mundial"

El Gráfico Chile

Absolutamente feliz se mostró el nuevo técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, en su primer día en el Centro Deportivo Azul donde firmó su contrato y conoció las dependencias del complejo ubicado en El Parrón.

Tras presentarse junto a sus seis colaboradores, el técnico argentino dialogó con el sitio oficial de los azules donde expresó su alegría por arribar en la U.

"Es sorprendete. Primero por el trato. Me sorprendió la amabilidad y la simpleza de un club tan importante, tan grande, que lo considero entre los top 50 a nivel mundial porque yo lo considero un club inmenso", confesó el DT.

Hoyos reconoció que la oferta de Azul Azul no la pudo dejar pasar. "Es un paso importante en mi carrera que no podía dejarla pasar. La capacidad de cada uno de sus jugadores, de la cual muchos han ganado con la U y otros que han triunfado en otros equipos. Tengo ganas de conocerlos y empezar a trabajar. Es una bendición este trabajo", agregó.

El ex seleccionador de Bolivia contó una particular anécdota cuando visitó el CDA en 2012 cuando dirigía a Bolivar. "Hoy me recordaba a una persona que trabajaba conmigo cuando me decía 'qué lindo sería trabajar con esta comodidad', hoy estoy aquí y es realmente sorprendente", remató.

GRAF/RR