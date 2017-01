Hoyos mete presión en la U: "Ahora queda que la dirección deportiva del club haga su trabajo"

El Gráfico Chile

El entrenador de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos se mostró conforme con el trabajo de pretemporada que esta realizando su equipo, confesó que encontró una realidad distinta a la que había previsto y anunció que espera que la directiva sume refuerzos para su equipo.

El adiestrador argentino aprovechó los primeros días de su gestión para ordenar el ambiente y analizar al plantel y en declaraciones a radio Cooperativa confesó que existe confianza en el trabajo: "Entramos y tras conocer un poco, lo que habías investigado no era tal como se manifestaba. Por eso hay una tranquilidad importante en cuanto a que hay un equipo y hay hombres con una solidez humana... a partir de ahí podemos trabajar en lo deportivo".

Tras conocer a sus dirigidos mandó claros mensajes para el plantel: "Espero un camarín donde debe prevalecer la alegría, la fe, porque te hace ubicarte en muchas situaciones complejas", y también para la dirigencia del club: "Ahora queda que la dirección deportiva del club haga su trabajo", añadió.

En la charla, Hoyos contó facetas desconocidas de su vida, entediendo las presiones y problemas que tienen los jugadores: "He sido jugador casi 20 años, y he tenido muchas dificultades, tuve una infancia difícil y te va golpeando cuando vas creciendo, vas aprendiendo a golpes, y a partir de ahí manejo situaciones. Busco que los demás las manejen conmigo, con franqueza, y con mucha dedicación al jugador, porque nunca me he dejado de sentir jugador", dijo.

Para finalizar lamentó la lesión de Fabián Monzón, aunque señaló que confía en su plantel: "Hay una situación que no la esperábamos, se lesiona y con dos meses de recuperación, solo queda desearle una pronta recuperación. Los amistosos servirán para conocernos un poco más, para ir creciendo, y para que la gente vaya colaborando", cerró.

GRAF/JR

TE RECOMENDAMOS DE PUBLIMETRO TV