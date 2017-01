Hoyos ilusiona con una mejor U en 2017: "Hay un gran potencial y no existen límites"

Su primera conferencia de prensa al mando de Universidad de Chile dio este lunes 2 de enero, el nuevo DT Ángel Guillermo Hoyos.

En el Centro Deportivo Azul, el ex seleccionador boliviano dio sus primeras impresiones al mando del equipo laico.

"Le pedí a Pablo (Silva) y Andrés (Lagos) que me dejen unos días para ver, para observar. Por lo que hemos visto a través de videos, estamos satisfechos. Hay que entrenar y evolucionar, pero hoy la U tiene un proyecto anticipado a la venida nuestra, que es del fútbol base", indicó.

En esa línea, Hoyos dijo que "veo en la U un gran potencial, tiene grandes jugadores, es un gran club con instalaciones maravillosas y tiene un desarrollo que es una forma de pensar donde no existen límites. Somos muy optimistas, es obvio que uno tiene una forma de ver el fútbol, nos encantan los tres puntos pero también nos encanta la forma de conseguirlos".

Además, alabó el gran recibimiento que tuvo de Johnny Herrera, de quien sentenció: "estoy sorprendido, otra cosa es verlo personalmente. Todos los seres humanos tenemos cosas muy profundas, estoy sorprendido por su amabilidad y cortesía. Mañana tendremos una cercanía mayor, pero muy bien, estoy muy contento que esté aquí y que pueda disfrutar y ayudarnos en todo lo que queremos con el equipo de sus amores".

"Esta media hora de trabajo fue de introducción, nos tomamos los tiempos en el sentido de expresarnos", dijo.

Finalmente, consideró que "tenemos muy corto tiempo, nos gustaría haber tenido más. Ya el 13 y el 15 tenemos amistosos, y hay otros equipos que vienen de más tiempo atrás. Pero lo tomo como una posibilidad de crecer".

"Me encontré con una U muy grande. La magnitud de este club me ha sorprendido, la amabilidad de las personas también. Me han sorprendido un montón de cosas gratamente", cerró.

