Históricos técnicos chilenos critican a Hoyos: "La U necesita un entrenador de categoría"

Por Felipe Benavente



La llegada de Ángel Guillermo Hoyos a la Universidad de Chile reabre el debate sobre el currículum de los técnicos extranjeros que llegan al fútbol nacional. El ex seleccionador bolivano comenzó su carrera como entrenador en las series menores del Barcelona, donde dirigió, entre 2001 y 2006, a jugadores como Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Pedro Rodríguez. Pero desde que abandonó el club culé, ha entrenado a once equipos además de la selección boliviana, sin grandes éxitos.

Entre mediados de 2006 e inicios de 2010, Hoyos entrenó a cinco equipos de la Liga de Grecia. Tuvo un paso de cuatro meses por el Anorthosis de Chipre. En su única experiencia en el fútbol argentino, el DT de 53 años estuvo dos meses en Talleres de Córdoba en 2014. Su paso más exitoso fue en Bolívar, donde estuvo un año y medio y logró el Torneo de Bolivia el primer semestre de 2011. También pasó por Once Caldas y Armada Jacksonville, de la segunda categoría de Estados Unidos.

"Por su currículum, Hoyos fue mal elegido. Los técnicos que lleguen de afuera deben darle categoría al club. Aquí casi siempre se les da la bienvenida por el hecho de ser extranjeros", señaló Raúl Toro a El Gráfico Chile. "Sería bonito que llegaran técnicos extranjeros, pero del calibre de Bielsa y Sampaoli", agregó el ex entrenador de Audax y quien no dirige desde 2013.

"Espero que haya un mayor filtro en el fútbol chileno para traer entrenadores del extranjero", apuntó Fernando Díaz, presidente del Colegio de Técnicos de Chile. "No se comprende, porque los últimos campeones han sido en su mayoría chilenos. Héctor Tapia y José Luis Sierra en Colo Colo y Mario Salas, que fue bicampeón con la UC. Además, hoy en Primera B el líder es Curicó de Luis Marcoleta".

Por su parte, Hernán Clavito Godoy, actual DT de Santiago Morning, cuestionó al presidente de Azul Azul, Carlos Heller. "No sé por qué siendo tan exitoso en los negocios, trae este tipo de entrenadores en vez de técnicos de jerarquía".

"La U no se merece pasar lo que está pasando. Para apagar el incendio del camarín que hay hoy, se necesita un entrenador de categoría", añadió el estratega de 75 años.

"Son incalculables los errores de las Sociedades Anónimas en el fútbol. Traen entrenadores que vienen a ganar experiencia a nuestro país", sentenció Jorge Peineta Garcés.

La molestia de los estrategas chilenos

Actualmente, de los 16 equipos de Primera División, seis tienen técnicos foráneos. Además, el cupo de extranjeros en cancha es de cinco, aunque a partir de mediados de 2017 se reducirá a cuatro. Según Fernando Díaz, la llegada de estrategas de otras latitudes tiene relación con la regla del límite de futbolistas foráneos en cancha.

"Ocurre lo mismo que con los jugadores. Si traes a un técnico del extranjero, tapas a los entrenadores locales. Y hoy en Chile hay muchos que están relegados por esto", afirmó Nano.

"La preferencia por los foráneos es parte de nuestra idiosincracia. Pasa también con los jugadores ¿Vale la pena los cinco cupos extranjeros?", cuestionó Garcés, campeón con Santiago Wanderers en 2001.

Por su parte, Clavito Godoy fue más duro con la llegada de estrategas del exterior al fútbol nacional. "Da rabia que técnicos extranjeros sin categoría desplacen a los entrenadores chilenos. El técnico nacional hoy está muy desprestigiado y en parte es por esto".

Mientras que Raúl Toro fue crítico con el episodio que marcó su adiós de Audax Italiano en 2009 para ser reemplazado por el trasandino Pablo Marini, que venía de Juventud Unida de Argentina. "Después de una tremenda campaña, histórica, me tuve que ir por los empresarios que manejan hoy al club. Y me reemplazó Marini, que no le ganó a nadie".

"¿Qué entrenador tiene mi currículum? Estuve en la selección, fui campeón, salvé equipos en Chile y México. Acá los entrenadores vienen con otro estatus desde el extranjero, pero no aportan" concluyó Garcés.

Desde 2010, ha habido 13 campeonatos y siete clubes ganadores distintos. Cinco estrategas son foráneos: Sampaoli lo ganó en tres oportunidades con la Universidad de Chile, Juan Antonio Pizzi se coronó con la UC en 2010, Eduardo Berizzo lo hizo con O'Higgins en 2013, Martín Lasarte lo ganó con la U en el Apertura 2014 y Dalcio Giovanogli logró el Clausura 2015 con Cobresal.

Ángel Guillermo Hoyos llega con el desafío de coronarse con los Laicos después de un intenso 2016, que significó uno de los procesos más negativos en los últimos años. Sebastián Beccacece, que llegó en enero de 2016, dirigió en 24 ocasiones a la U y consiguió 5 triunfos, 9 empates y 10 derrotas. Fue despedido en septiembre.

GRAF/FBC

TE RECOMENDAMOS DE PUBLIMETRO TV