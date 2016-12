HistÃ³ricos "Cruzalbos" le dan su venia a Mark GonzÃ¡lez en su llegada a Colo Colo

Históricos "Cruzalbos" le dan su venia a Mark González en su llegada a Colo Colo

Javier Rios R.

El primer golpe del mercado de fichajes está por concretarse con la llegada de Mark González a Colo Colo y con él, la polémica, impulsada por la identificación del jugador con los colores de la Universidad Católica.

Ante la ira de los hinchas Cruzados y las suspicacias de los Albos, algunos de los históricos jugadores que vivieron el cambio desde la precordillera a Macul, expresaron su confianza en que el puntero rendirá a la altura.

Fabián Estay protagonizó una situación parecida a mitad de la década de los 90', cuando llegó a Colo Colo cargando la mochila de ser un referente Cruzado, club que lo vio nacer, sin embargo, cree que el inesperado cambio no impedirá su éxito: "Es diferente si uno sale de la U a Colo Colo. Tal vez la Católica es un equipo de los grandes, pero no con esa fortaleza de hinchada. Ha pasado muchas veces. Yo pasé por los tres equipos y no es que uno prefiera a uno, es un tema profesional que pasa en todos lados".

Para el ex jugador, que actualmente las oficia de comentarista de la cadena Fox Sports en México, el puntero izquierdo rendirá en el equipo de Pablo Guede: "Es un buen jugador y en cualquier equipo funcionará a pesar del problema que tiene de lesiones, tiene una dinámica excelente y es rápido".

Es más, el recibimiento de una exigente hinchada no sería problema en caso de alcanzar un buen nivel: "La gente tiene que recibirlo bien y la única manera que un jugador pueda revertir algún problema por su pasado en la Católica es jugando bien, entonces todos lo valoran. Cuando llegué a Colo Colo había un poco de resistencia y al final, por mis actuaciones, la gente me valoró mucho", relata de su paso con la camiseta colocolina en 1995.

Misma opinión tiene Miguel Ramírez, que tras debutar en la tienda Alba, tuvo un exitoso paso por la UC, para luego volver al Monumental, sin inconvenientes, el 2004: "Sé que es profesional así que no tendrá problemas para poder jugar en Colo Colo. Él se preocupa mucho de estar bien, tiene experiencia y es un buen futbolista", comenta desde Quillota.

El entrenador de San Luis no tuvo problemas en su vuelta a Macul desde la UC y cree que si el Gonzélez muestra un buen desempeño, no tendrá inconvenientes con la exigente hinchada que encabeza la Garra Blanca: "Es un jugador de experiencia que le da muchas alternativas a los técnicos, es profesional, así que no tendrá problemas de la gente".

Luis Pérez también vivió el cambio y con éxito, al llegar a préstamo al Colo Colo campeón de América en 1991: "Al protagonizar este cambio siempre será muy exigido en rendimiento al ser una institución con más triunfos. Colo Colo es como la selección chilena, es una institución que funciona como proyección para todos los jugadores. La hinchada es más apasionada, pero a mí me recibieron bien, y ahora, si logra hacer algo importante lo van a recibir con los brazos abiertos".

El director técnico de San Antonio Unido cree que es muy distinto llegar de la UC al Cacique, que a la inversa, pero vaticina un paso exitoso para el jugador que está a la espera de los exámenes médicos para cerrar su fichaje: "Será una experiencia nueva a la que no está acostumbrado pero esperemos que ande bien. El jugador se adapta a cualquier sistema, le gusta pasar al ataque y al club le acomodan los laterales volantes que tiran buenos centros como él. Sólo debe cuidarse de las lesiones", finaliza.

Tras superar los exámenes, el ex jugador del Sport Recife firmará un contrato que lo vinculará a la institución de Macul hasta mediados de 2018, con el peso de su pasado cruzado pero con las ganas de conquistar a la exigente hinchada popular.

GRAF/JR