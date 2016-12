Heller consigue apoyo en el directorio para que Hoyos sea el próximo DT de la U

Por Carlos Silva y Diego Espinoza

La situación en la Universidad de Chile no ha estado fácil con la salida de la dupla técnica de Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri, además de la posibilidad de que el capitán Johnny Herrera deje el club, luego de que se reuniera con la dirigencia de Azul Azul para conversar acerca de su continuidad en el club universitario.

Pese a eso, los tiempos para elegir un entrenador para la U se empiezan a acortar antes de que el plantel vuelva a la pretemporada el próximo 2 de enero del 2017, y por ello en el Centro Deportivo Azul han tratado de apresuar la contratación de un DT, y con el seleccionador de Bolivia, Ángel Guillermo Hoyos, como el principal candidato del presidente Carlos Heller.

El timonel de la concesionaria siempre ha tenido al ex entrenador de Oriente Petrolero como su principal alternativa para la banca azul, y por ello pidió apoyo para poder traer al cordobés de 53 años dentro del directorio. Con su insistencia, y entregando sus argumentos del caso, finalmente Heller obtuvo una respuesta positiva de varios directores que también votarán para negociar la llegada de Hoyos a La Cisterna.

Aunque el tema de las tratativas por contar con el técnico de Bolivia para la banca de la U ya se realizó en un primer contacto, desde la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dicen no estar enterados de nada acerca de esa situación, que han hablado con su entrenador, y que no les ha comentado sus intenciones de dejar la banca de la selección Verde.

"No he escuchado nada de eso en absoluto. Yo he estado en constante contacto con Guillermo (Hoyos), he hablado directamente con él y no hemos tocado ese tema. Él esta preocupado de la selección y está concentrado con la selección sub 20 (N de la R: se preparan para el Sudamericano de la especialidad) y no he sabido absolutamente nada", aseguró el primer vicepresidente de la FBF, Marco Peredo, a El Gráfico Chile.

A pesar de lo señalado por el dirigente altiplánico, desde los medios de comunicación bolivianos, indican que incluso los padres de los seleccionados sub 20 se han quejado de que Hoyos "no ha hecho un buen trabajo de preparación para el Sudamericano sub 20, y que ha estado ausente".

En la U comienzan a desenredar el tema del técnico, y esperan que se pueda dilucidar lo antes posible el sucesor de Castañeda y Musrri, y que pueda sacar al equipo del bajo rendimiento que presentó durante la temporada 2016.

GRAF/DE

