HÃ©ctor Robles y revÃ©s de su hijo en EspaÃ±a: "Es un chico acostumbrado a que le hagan todo"

Héctor Robles y revés de su hijo en España: "Es un chico acostumbrado a que le hagan todo"

El Gráfico Chile

El técnico de la selección chilena sub 20, Héctor Robles, se prepara de cara al Sudamericano de la especialidad a disputarse en Ecuador, pero antes de eso hizo una crítica al actual sistema de transferencias de los jóvenes futbolistas nacionales.

El Choro también se refirió en especial del caso de su hijo Andrés (Huachipato), quien tuvo un duro revés en su paso por el Atlético Madrid B, donde no tuvo continuidad y volvió a los pocos meses de haber dejado Santiago Wanderers.

"Lo que vivió mi hijo no fue positivo. Tiene grandes condiciones, pero se fue inmaduro. Irse solo, a vivir, a convivir con situaciones distintas... A pesar de su carácter y de que se ve fuerte, es un chico acostumbrado a que le hagan todo en la casa", señaló Robles a El Mercurio.

"¿Si la embarro? Más que embarrado, le sirvió como experiencia, porque me dice 'si me voy ahora, sería titular y no vuelvo nunca más'", añadió el entrenador de la Sub 20 quien también criticó al sistema actual de las estrellas jóvenes del fútbol chileno.

"Los clubes quieren vender jugadores y ojalá jóvenes. Pero no es llegar y vender, necesitan más formación... El joven, el bueno, no pasa mucho tiempo en la juvenil. Pasa de la Sub 17 al primer equipo y se le olvida que debe mejorar la pierna inhábil, el juego aéreo, la definición, la marca, y el entrenador de Primera es puro rendimiento", sentenció.

GRAF/DE

TAMBIÉN PUEDES VER EN PUBLIMETRO TV