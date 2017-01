Guillermo Hoyos: "Decir que jugaremos igual que Sampaoli o Bielsa sería un atrevimiento"

A pocos días de asumir en la Universidad de Chile, el técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos, aseguró que esperará los amistosos ante Deportes La Serena y Belgrano de Argentina del próximo fin de semana para definir el plantel con el que contará.

Asimismo, el cordobés indicó que su prioridad es un mediocampista creativo, aunque no se cerró a la idea de que no llegue ningún refuerzo.

"Hay una evaluación diaria. Si te digo que voy a reforzarme o no, te miento. Tengo algunas cosas por revisar y podría no traer a nadie, pero tengo que ver. Creemos que nos falta una pieza en la zona media creativa. En la zona de contención me llena con lo que tenemos", aseguró el adiestrador en entrevista con El Mercurio.

El cordobés también tuvo palabras para Jorge Sampaoli, aún recordado por su brillante paso por la U. "Sampaoli es un monstruo, lo mismo que Marcelo Bielsa, que también dejó huella en Chile. Decir que vamos jugar igual que Sampaoli, o que Bielsa, sería un atrevimiento. Son gente que ha ganado todo, no es bueno compararse, es gente de un nivel muy alto. Las comparaciones son odiosas, el tiempo dirá, pero apresurarse a pensar en parecerse a la U de Sampaoli sería una imprudencia de mi parte", señaló.

El ex DT de la selección boliviana también se refirió a los impasses vividos estas semanas entre el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, e icónicos jugadores como Johnny Herrera y José Rojas, asegurando que no ha hablado el tema con el dirigentes, y explicó cómo él tratará este tipo de conflictos en la U.

"Somos tipos de libertad, pero no de libertinaje. Creo que cada ser humano debe expresar lo que siente, pero es obvio que yo tengo una forma de vivir y de ser y, por eso, el silencio es un aliado en este aspecto. Las cosas se dicen en casa y después uno sale abrazado y unido. Cuando las críticas son constructivas es muy bueno. En un club existe un todo y no sólo uno particular", añadió.

Por otra parte, Hoyos fue enfático al momento de hablar de las decisiones deportivas en el club universitario, tanto de refuerzos, como lo que verá su equipo en cancha.

"En la parte deportiva voy a mandar yo. Hay jefes, yo tengo un director deportivo, un jefe ejecutivo, pero en las decisiones sobre los jugadores, sobre las alineaciones, es obvio que uno no deja entrar, porque en el momento en que se invada la zona deportiva, uno dejaría de ser entrenador", sentenció.

