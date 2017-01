González confía en el recambio: "Jarry y Garín tienen claras opciones de estar en el top ten en un futuro"

Sin duda alguna, Fernando González, es una voz autorizada para hablar del tenis nacional. Conoce a los actuales deportistas de forma profunda y por lo mismo no escatima en elogios para analizar el actual recambio del tenis chileno.

"Esa pregunta me la hace desde hace tiempo y yo digo que está muy bien, pero como esos jugadores no salen en los medios, creen que no hay recambio. Gonzalo Lama, Christian Garín y Nicolás Jarry son grandes tenistas y ahora apareció Tomás Barrios", comentó el chileno.

En entrevista con el diario El Mercurio, el medallista olímpico, indicó que hay varios jugadores que están preparados física y mentalmente para igualar lo que hizo en su mejor época como tenista.

"Son jugadores que necesitan tiempo... Jarry es un jugador de primer nivel mundial. No estamos hablando que será quizás top 50, no, para mí es un jugador que tiene claras chances a futuro de ser top ten, al igual que Garín", confesó.

En el último ranking ATP, Christian Garín se posiciona en el puesto 211, mientras que Nicolás Jarry aparece en el lugar 330 del listado.

