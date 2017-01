Golpe de la FIFA: Se aprueba por unanimidad el Mundial 2026 con 48 selecciones

EFE / El Gráfico Chile

Un cambio bastante duro sufrirá el fútbol mundial en los próximos años. Este martes se confirmó de manera oficial que la FIFA aceptó "por unanimidad" el paso a 48 equipos desde la Copa del Mundo de 2026, con un formato de dieciséis grupos de tres equipos. El anunció fue entregado a través de la cuenta oficial Twitter de la institución

Según Infantino, que sucedió en febrero pasado a Joseph Blatter, este paso a 48 equipos permitirá aumentar el interés deportivo de uno de los espectáculos más populares del mundo, permitiendo a más países, y no sólo a las grandes potencias del fútbol, tener la esperanza de clasificarse.

El nuevo formato, con 16 grupos de tres países cada uno, en el que los dos primeros se clasificarían para dieciseisavos de final, supondría un ingreso adicional para la FIFA de 640 millones de dólares (605 millones de euros) con respecto a los beneficios previstos para Rusia-2018 con 32 participantes, según un informe confidencial del propio organismo que pudo ser consultado por la AFP.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.