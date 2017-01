Gerard PiquÃ© se enfureciÃ³ por el arbitraje y encarÃ³ al presidente de la liga espaÃ±ola

Gerard Piqué se enfureció por el arbitraje y encaró al presidente de la liga española

Si la jornada pasada ya no habían quedado conformes con el arbitraje, ahora los jugadores de Barcelona explotaron en el partido ante Villarreal. Es que además de empatar a un tanto con un golazo de Lionel Messi a última hora y quedar a cinco puntos del Real Madrid, los catalanes se molestaron por dos penales no cobrados.

Los jugadores catalanes alegaron por dos manos en el área que cometió el defensa Bruno Soriano, una que le sacó el balón de los pies al argentino cuando se disponía a rematar, y que no fueron cobradas como penal por el árbitro Iglesias Villanueva.

Por eso, una vez que terminó el partido, Gerard Piqué se retiró muy molesto de la cancha y cuando se dirigía al camarín de El Madrigal, apuntó al palco y lanzó un "¿lo has visto? Sí, tú, tú, ¿lo has visto?", en un mensaje que iba claramente dirigido a Javier Tebas, presidente de La Liga.

Piqué se fue así del campo y señaló al palco con estos gestos. ¿Hacia quién iban dirigidos? #ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/MNe9c5CXx9 — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 8 de enero de 2017

"Obviamente sigo creyendo en lo que dije (críticas al árbitro del partido ante el Athletic de Bilbao y el arbitraje español) y creo que cada semana me dan más la razón. Lo ven ustedes, no hace falta que me lo pregunta a mí para que dé mi opinión, se ha visto claramente. Luego pueden vender lo que quieran, pero creo que es muy claro lo que ha sucedido hoy en el terreno de juego", señaló el defensor.

Pero no se quedó ahí y disparó nuevamente: "Que analicen lo que quieran, que pierdan el tiempo en ello, están en su derecho (revisión a sus declaraciones)". Finalmente, sobre el gesto que tuvo tras el encuentro y a quién iba dirigido, dijo que "la persona a quien se lo he dicho ya sabía que iba para él".