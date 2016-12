Francisco Bertín, dueño de "Big Daddy": "Le hará collera a los mejores del mundo"

Javier Rios R.

El ambiente de la tarde del 9 de diciembre era de camaradería en el Club Hípico de Santiago. Por eso Francisco Bertín compartía tranquilamente viendo la jornada, sin pensar que momentos después, caería en la clínica víctima de tanta presión.

Uno de los propietario del Stud "Viejo Perro", reconocido como un apasionado de la hípica, fue espectador de la caída del jinete Héctor Isaac Berríos, justo el día antes de correr a su mejor caballo en 18 años: "Cayó feo, súper feo. Pensé que era bastante más grave. Después el director de turno, Andrés Vial, lo fue a ver y me contó que aparentemente tenía un golpe muy fuerte en la clavícula y los rumores decían que se había quebrado. Estuvimos esperando hasta tarde, hasta que llegaron noticias de que estaba bien y que su cuerpo, muy fuerte, aguantó el golpe", rememora del momento que le provocaría al dueño de "Big Daddy" un complicado malestar, tras una jornada lluviosa.

El jinete estaba bien, pero Bertín no quedó tranquilo con el informe de la ACHS, estaba preocupado, por eso llamó al "Fenómeno" antes de dormir: "En la noche me confirmó que iba a correr. Yo le dije, 'Tito' no te apures, ve cómo amaneces, quien más que yo quiero que lo corras, pero lo más importante es tu salud, ve cómo amaneces y me cuentas", le espetó de forma paternal.

La respuesta final llegó a las 9 de la mañana, misma hora en que el propietario ingresaba de urgencia a una clínica capitalina afectado de un fuerte dolor provocado por una diverticulitis. El nerviosismo también pasaba la cuenta, mientras el sueño de ver a su caballo triple coronado tenía que vivirse a través de la pantalla de la televisión.

"Me vino un dolor de guata y vi la carrera en el hospital, teníamos la cagada con mi gente, todos gritando, el personal pensó que había muerto alguien, imagínate", habla del anecdótico momento.

Después del triunfo, sólo felicidad por el gran despliegue en el St Leger y el sello de un año extraordinario: "Ha sido un año espectacular para el caballo, estamos muy contentos que haya salido todo bien, felices por como lo corrió Berríos y la preparación de Martínez, sus cuidadores y todo el equipo"

El mal trago de El Ensayo, el sueño de El Derby y el futuro de "Big Daddy"

La triple corona nacional es el máximo sueño de todos los participantes de la hípica y en el entorno de Francisco Bertín este año era de esperanza. "Big Daddy" cruzaría el mapocho para intentar conseguir El Ensayo, sin embargo, a pocos días se quedaría sin la monta de Héctor Berríos.

La situación fue noticia nacional, aunque para el propietario todo tiene su explicación y no guarda rencor con el jinete: "Cuando ocurrió el problema de El Ensayo, él habló conmigo, y se dio que él no podía dejar de correr a 'Sarona' porque el propietario del Stud 'Teo' (Joaquín Seidemann) siempre fue muy correcto, muy derecho con él. Pocos propietarios de la hípica son correctos, en el fondo siempre lo que le ha dicho, lo ha mantenido", señala del episodio que terminó con Jaime Medina, conduciéndolo en una decepcionante tarde en que llegó 10º.

Y agrega: "Los números lo avalan, Héctor es el mejor jinete del momento. Cuando él se sube al caballo le tenemos una fe tremenda. En esa ocasión el 'Tito' llamó a 'Joaco' (Seidemann) y él le dijo, 'Tito hace lo que tú quieras, pero para mí es una felicidad que corras a mis caballos'. Se sintió comprometido y fue a hablar conmigo. En el fondo eso habla muy bien de él".

Ahora con las suspicacias superadas sólo sueña con que la dupla ganadora Berríos-"Big Daddy" triunfe en el clásico El Derby y quizá en el Latinoamericano, ambas pruebas que se realizarán en el Valparaíso Sporting Club: "Es un tema cerrado cerrado. Hablé con él y está confirmado. Después para el Latino lo conversaremos, pero decidimos ir paso a paso", confirma la noticia y es previsor sobre el nivel de su regalón: "Ponte tú que en El Derby llegamos en cuarto lugar... a nosotros no nos va interesar ir al Latino, pero si gana y gana bien, por supuesto que iremos. Sólo los hechos van a desencadenar que el siga montando al caballo", adelanta.

El Stud "Viejo Perro" sueña en grande para el año 2017. Es que el grupo de propietarios que también tuvieron al prometedor "Big Ten" hace más de una década nunca se imaginaron tener una revancha al nivel de "Big Daddy".

Los pasos a futuro los tienen claros y la venta del purasangre no es alternativa: "No lo vamos a hacer. Nosotros somos muy hípicos, con toda una vida esperando sacar un caballo bueno y este es nuestro momento... debemos disfrutar. Han llegado ofertas que las hemos agradecido y dicho que no está a la venta".

Bertín analiza y comenta que los negocios apresurados "afectan al espectáculo, afectan a la afición. La gente de la hípica le encantan los ídolos, a diferencia del fútbol. Ocurre que un hípico de repente apuestan otro caballo pero de todas formas aplaude al ganador al pasar la meta, no le importa el boleto", afirma antes de confirmar que tras el Latinoamericano lo llevarán a correr por su cuenta a Estados Unidos.

"El caballo está sano, irá a competir a California con los mejores caballos del mundo y es un caballo que puede hacer collera a los de allá, es un muy buen caballo", finaliza esperanzado en conquistar el mundo de la hípica con el glorioso "Big Daddy".

