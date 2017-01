FIFA premió al equipo ideal del 2016 marcado por las estrellas de la liga española

EFE/ EL Gráfico Chile

Cinco jugadores del Real Madrid y cuatro del Barcelona, junto al brasileños Dani Alves (Juventus Turín) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Munich), figuran en el Once Ideal de 2016 de la FIFA FIFPro (Sindicato de Futbolistas Profesionales), brillando en la gala "The Best".

Los cinco jugadores merengues son los defensas Sergio Ramos y el brasileño Marcelo, los centrocampistas croata Luka Modric y alemán Toni Kroos, y el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que recibieron entre aplausos los galardones.

Los que no estuvieron fueros los cracks de Barcelona, el defensa Gerard Piqué, el centrocampista Andrés Iniesta, y los delanteros, el uruguayo Luis Suárez y argentino Leo Messi, quienes se excusaron con un video y la declaración del capitán Culé.

Completan la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato liguero español, el meta Neur y el defensa Alves, quien militó en el Barcelona hasta junio de 2016, cuando fichó por el Juventus Turín.

Finalmente el once ideal 2016 está formado por: Neuer; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Iniesta, Kroos; Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo.

Arturo Vidal fue el único chileno entre los 35 mejores, quedando en el octavo lugar de los mediocampistas por detrás de los elegidos y jugadores como Mesut Ozil, Paul Pogba, N'Golo Kanté y Sergio Busquets.

GRAF/JR