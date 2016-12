Felipe Flores revela la razÃ³n por la que no jugÃ³ casi un aÃ±o en Tijuana

Felipe Flores revela la razón por la que no jugó casi un año en Tijuana

El Gráfico Chile

El ex delantero de Colo Colo, Felipe Flores, fichó por los Tiburones de Veracruz reveló la razón por la que no pudo jugar por cerca de un año en el Xolos de Tijuana.

El ariete de 29 años, que viene de anotar dos goles en un amistoso ante el Real Cuautitlán, contó detalles de un juicio con su ex escuadra, que le impidió estar en un campo de juego durante este período.

"Llegamos a un acuerdo, lamentablemente estuve un año sin jugar porque me fui a juicio con ellos, así que por eso el tema que no podía firmar con ningún club, ya llegamos a un acuerdo ante la Federación Mexicana, ya después del acuerdo me pude integrar acá al Club Veracruz", afirmó el atacante nacional.

"Lamentablemente me pasó a mí, no se lo deseo a nadie, tenía un contrato por tres años y tuve que irme a juicio porque llevaba seis meses y querían finiquitar; es lamentable, ojalá no le pase a ningún jugador más porque estar en inactividad no es bueno y después los clubes no te quieren porque estás inactivo; pero agradecido con Reinoso, la directiva", añadió.

Sobre su nuevo desafío, Flores se mostró optimista luego de un buen estreno en la pretemporada. "Estoy bien físicamente, jugamos un partido amistoso, tuve la oportunidad de hacer dos goles, así que me he sentido súper cómodo", contó.

El campeón con Colo Colo disputó ocho partidos con los Xolos y anotó tres goles, antes de ser apartado del equipo e irse a juicio.

