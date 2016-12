Federación de Bolivia oficializó la salida de Hoyos para que firme por la U

El Gráfico Chile

El técnico Ángel Guillermo Hoyos se desvinculó de la selección boliviana de fútbol el pasado jueves, con el fin de firmar con la Universidad de Chile este viernes. El entrenador argentino estuvo cerca de cinco meses con Bolivia y fue cesado de sus funciones tras petición personal.

"Hoyos pidió una reunión en Santa Cruz con el primer vicepresidente de la FBF y titular de la Liga, Marco Peredo, a quien le comunicó en el encuentro su renuncia con carácter inmediato", informó el diario La Razón sobre la salida del ahora DT de la U.

El adiestrador rosarino había llegado a la banca de la Verde, luego de que desde la Federación de Bolivia destituyeran a Julio César Baldivieso por sus malos resultados en la pasada Copa América Centenario de junio pasado.

A pesar de que no existen nombres oficiales para suplirlo, según pudo recopilar El Gráfico Chile, sus reemplazantes podrían ser el ex técnico de Deportes Antofagasta, Beñat San José, y el ex DT de Venezuela, César Farías.

GRAF/DE