Ex entrenador del Manchester United confesó que intentó fichar a Bale y repatriar a Ronaldo

El Gráfico Chile / AFP

El ex entrenador del Mánchester United, el escocés David Moyes, despedido en 2013 sólo diez meses después de haber sustituido a Sir Alex Ferguson, confesó este sábado que intentó sin éxito los fichajes de Cristiano Ronaldo y de Gareth Bale, ambos hoy en el Real Madrid.

El otrora DT del Everton aún no ha digerido su destitución del Mánchester, y afirmó que fue "tratado injustamente" por los Diablos Rojos, aludiendo a que no se correspondieron sus demandas de jugadores.

"Mi primer objetivo era Gareth Bale. Siempre pensé que Bale era un jugador para el Mánchester United. Luché hasta el último minuto e incluso hicimos una oferta superior a la del Real Madrid", recuerda.

"Recuerdo la primera vez que me reuní con Sir Alex, me dijo que había una posibilidad de que volviese Cristiano Ronaldo. Era el tipo de jugador que queríamos. No iba a traer siete u ocho jugadores porque teníamos un equipo que acababa de ganar el campeonato", añadió sobre el cuatro veces ganador del Balón de Oro.

También lamentó que el club haya perdido "sus tradiciones", especialmente el hecho de fichar entrenadores británicos, según palabras difundidas por varios medios británicos.

"El Mánchester era un club con grandes tradiciones, tendían a elegir entrenadores británicos. Esta tradición ya no existe", lanzó el escocés, hoy entrenador del Sunderland, con el que volverá a Old Trafford el lunes en el Boxing Day. Desde su salida hace tres años, el Mánchester United fichó a dos técnicos no británicos; el holandés Louis Van Gaal y el portugués José Mourinho.

